Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 1:18

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон знает, кто стоит за нападением на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но ждут сообщений Эр-Рияда.

"Нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы. Есть основания полагать, что мы знаем виновника, (...) но ждем, чтобы услышать от Королевства о том, кто, по их мнению, был причиной этого нападения, и на каких условиях мы будем действовать!" - написал Трамп в твиттере.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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