США полагают, что российский Ил-20 был случайно сбит сирийскими силами ПВО - СМИ
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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне считают, что российский самолёт Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.
По его информации, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.
Другой источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведён ВВС Израиля.
Как сообщалось со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.
1во тг
Интерфакс