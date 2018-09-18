Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 2:09 18.09.2018 - 02:09

Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне считают, что российский самолёт Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.

По его информации, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

Другой источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведён ВВС Израиля.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

1во тг

Neuer Inhalt Horizontal Line