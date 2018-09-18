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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 3:59 18.09.2018 - 03:59

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Вашингтон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне считают, что российский самолёт Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник Си-Эн-Эн со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.

Как сказал источник, российский самолет был непреднамеренно сбит "средствами сирийской ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад".

По информации источника, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

Также со ссылкой на источник сообщается, что сирийские средства ПВО вели огонь против четырех израильских истребителей F-16, наносивших ракетный удар по целям в провинции Латакия.

Еще один источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведён ВВС Израиля.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.

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