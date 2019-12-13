Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 1:30

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Анкара осудила принятие Сенатом США резолюции, признающей геноцид армян.

"Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример политизации истории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно ему, решение Сената является "разрушительной попыткой, направленной на срыв усилий по развитию турецко-американских отношений".

"Однако те, кто использует историю для достижения политических целей, игнорируя при этом факты, никогда не достигнут желаемого", - отметил МИД Турции.

Там считают, что резолюция "не имеет под собой каких-либо исторических и правовых оснований", а также юридической силы.

Отмечается, что такие "несправедливые и необоснованные шаги не повлияют на решимость Турции продолжать борьбу за свои жизненные интересы в регионе".

Ранее в четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами. Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".

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