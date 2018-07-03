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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 21:42 03.07.2018 - 21:42

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - США приветствуют решение о расширении мандата технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

"США приветствуют решение (участников спецсессии ОЗХО) наделить технический секретариат ОЗХО дополнительными инструментами для реагирования на использование химического оружия, включая средства для определения исполнителей химических атак в Сирии", - сказала Х.Нойерт журналистам во вторник.

По ее словам, "попытки, отсрочить и воспрепятствовать принятию данного решения со стороны Россия, Сирии, Ирана и Китая не увенчались успехом".

27 июня в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, решение предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

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