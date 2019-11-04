Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер назвал ошибкой то, что страны ЕС не смогли договориться о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией о вступлении в Евросоюз.
"На наш взгляд, это историческая ошибка и плохой сигнал для всего региона", - сказал он на совместной с президентом Сербии Александром Вучичем пресс-конференции в Белграде.
Палмер добавил: "Мы сделаем все возможное, чтобы убедить ЕС изменить свою позицию на следующем саммите в мае".
В то время как многие официальные лица и лидеры ЕС согласились с тем, чтобы начать переговоры, Франция возглавила небольшую группу, которая наложила вето на этот шаг, заявив, что надо обновить правила присоединения, прежде чем принимать каких-либо новых кандидатов.
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