Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 18:06

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Спустя 52 года для Соединенных Штатов пришло время полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, который имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности", - написал Д.Трамп в Twitter.

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года.

В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал это решение. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

1кю ар

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