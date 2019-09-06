Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 18:04

Нью-Йорк (ООН). 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Доклад экспертов ООН по имплементации санкций против КНДР иллюстрирует необходимость внимательно отслеживать попытки этой азиатской страны обходить ограничительные меры, заявили в пятницу в постпредстве США при ООН.

"Доклад показывает необходимость неустанно следить за тем, чтобы не было попыток обхода санкций", - написало постпредство в твиттере.

Доклад был опубликован 30 августа. В нем указывается, что КНДР продолжила работу над ракетной и ядерной программами, не проводя при этом пусков межконтинентальных баллистических ракет и ядерных испытаний. Пуски ракет весной и летом 2019 года, по мнению экспертов, позволили КНДР получить важные данные для своей программы по созданию баллистических ракет.

Также в документе говорится о северокорейских кибератаках, нацеленных на кражу денежных средств. Кроме того, в ООН нашли признаки нарушения Северной Кореей резолюций СБ ООН: речь идет о запрещенных санкциями покупках люксовых товаров, незаконной перекачке нефти с танкера на танкер в открытом море, а также - о получении товаров, которые можно использовать в рамках программы по созданию ядерного оружия.

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