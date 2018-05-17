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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 9:39 17.05.2018 - 09:39

***Нынешние объемы затрат не проявляют тенденции к снижению

***Специалисты отмечают проблемы в оценке эффективности этих трат

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Затраты США на борьбу с терроризмом, после терактов 11 сентября 2001 года, достигли примерно $2,8 трлн, сообщает в четверг агентство Market Watch со ссылкой на данные исследовательской организации Stimson Center.

Согласно докладу Stimson Center, в эту сумму вошли затраты на войны в Афганистане, Ираке и Сирии, а также средства, направленные на укрепление внутренней безопасности страны и прочие программы.

По данным организации, пик затрат на антитеррористическую деятельность пришелся на 2008 год - $260 млрд. Однако и в 2017 году эта статья расходов составила $174 млрд и не демонстрировала тенденции к снижению.

В Stimson Center также уверены, что в целом затраты на борьбу с терроризмом выросли в десять раз по сравнению с периодом до терактов 11 сентября 2001 года.

Однако в то же время в докладе отмечаются недостатки при учете финансовых средств, выделяемых на борьбу терроризмом, что позволяет расходовать миллиарды долларов по направлениям, не являющимся экстренно важными для США.

"Исследовательская группа Stimson Center обнаружила целый ряд недостатков в определении, контроле и последовательности (методов учета - ИФ), которые ограничивают аккуратность (подсчетов - ИФ) и способствуют недостатку транспарентности в отношении этих данных. Эти недостатки усложняют оценку того, эффективны ли затраты на антитеррор", - говорится в докладе.

"Мы движемся в неверном направлении", - заявил один из авторов доклада и бывший сотрудник минобороны США Майк Маккорд.

Доклад рекомендует Конгрессу США ввести всеобщие критерии для отслеживания направляемых на борьбу с терроризмом средств, а также отделить чрезвычайные статьи расходов для финансирования боевых действий от остальной части бюджета.

аю ар

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