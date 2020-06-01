Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 10:56

*** Эффективность препарата не доказана клинически

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - США отправили в Бразилию 2 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин для профилактики от коронавируса COVID-19, вскоре в страну доставят еще 1000 аппаратов ИВЛ, сообщает Белый дом.

"Гидроксихлорохин будет использоваться в качестве профилактики для того, чтобы помочь защитить медсестер, врачей и специалистов в области здравоохранения против вируса. Кроме того, препарат будут использовать в лечении бразильцев, которые заразились (коронавирусом - ИФ)", - говорится в заявлении Белого дома, распространенном в воскресенье.

"США также вскоре отправят Бразилии 1000 аппаратов ИВЛ", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в Белом доме объявили о проведении США и Бразилией совместных клинических испытаний гидоксихлорхина для оценки безопасности и эффективности препарата в лечении и профилактике COVID-19.

В Вашингтоне подчеркнули, что "США и Бразилия продолжат тесное сотрудничество в общей борьбе с пандемией коронавируса", а также в "ускорении процесса разработки вакцины" против COVID-19.

В Бразилии 20 мая вступил в силу новый протокол использования препарата хлорохин, в котором содержатся рекомендации по лечению и профилактике в случае заражения коронавирусом COVID-19.

По словам президента страны Жаира Болсонару, новый протокол не обязывает, а лишь дает возможность пациенту принимать этот препарат при лечении коронавируса.

"Что такое демократия? Не хочешь, не делай, хочешь - делай! Вы не обязаны принимать хлорохин, пусть его принимают те, кто хотят!", - сказал он журналистам.

"Правые пьют хлорохин, левые - "Тубаин" (бразильский прохладительный напиток)", - пошутил Болсонару, известный своими правыми взглядами. Ранее он называл COVID-19 "обычным гриппом", а также открыто пренебрегал средствами индивидуальной защиты. В последнее время президент Бразилии все чаще появляется на публике в маске.

СМИ напоминают, что именно разногласия с Болсонару относительно возможности использования гидроксихлорохина для лечения коронавирусных больных привело к отставке прежнего министра здравоохранения Бразилии Нелсона Тейша, который возглавлял министерство всего около месяца.

На прошлой неделе американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил, что "отсутствие эффективности" гидроксихлорохина в лечении коронавируса очевидно. Во Всемирной организации здравоохранения также заявляли, что нет подтверждений тому, что гидроксихлорохин эффективен в лечении или профилактике коронавируса COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Президент отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Многие политики, в том числе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, раскритиковали Трампа. Многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина. Так, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин, как и хлорохин, не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

1ви ар

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