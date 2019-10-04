Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 14:07

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - США и Черногория завершают работу над соглашением о поставке американской военной техники, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео.

"США с нетерпением ожидают (возможности - ИФ) доставки нашему союзнику по НАТО легкобронированных армейских автомобилей на общую сумму в $36 млн, как только соглашение об этом будет окончательно оформлено", - приводят европейские СМИ слова Помпео, произнесенные во время его визита в Черногорию.

Помпео в настоящее время находится с визитом в Черногории, которая в 2017 году официально стала членом НАТО.

Ранее на этой неделе госсекретарь США посетил Италию и Ватикан. Ожидается, что он также в ближайшие дни посетит Северную Македонию и Грецию.

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