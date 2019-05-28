Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 17:45

Нью-Йорк (ООН). 28 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Москву и Дамаск нормализовать обстановку на северо-западе Сирии в соответствии с соглашением в Сочи от сентября 2018 года.

"США вновь подчеркивают, что полное выполнение сочинского соглашения от сентября 2018 года жизненно важно, чтобы защитить мирных жителей и не позволить их дальнейшего изгнания с места жительства. Россия и (сирийский - ИФ) режим должны вновь продемонстрировать обязательства в соответствии с сочинскими договоренностями о прекращении огня и немедленно и в полной мере возобновить действие режима деэскалации в Идлибе", - сказал он на заседании СБ ООН.

При этом он указал на необходимость для сторон обеспечить условия для доставки ООН гуманитарной помощи в районе сирийской провинции Идлиб.

Также Коэн напомнил, что США не потерпят нового использования химоружия в Сирии.

"США и их союзники внимательно наблюдают за ситуацией на северо-западе Сирии, и мы ответим быстро и должным образом на любое новое использование химического оружия режимом Асада", - добавил он.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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