Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 3:34

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Китай должен представить полную информацию о жертвах и пострадавших в ходе событий 1989 года на пекинской площади Тяньаньмэнь и почтить их память, заявил Белый дом.

"Соединенные Штаты призывают Китай почтить память погибших и предоставить полный список тех, кто был убит, задержан или пропал без вести в связи с событиями, связанными с массовым убийством на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года", - говорится в заявлении, распространенном по случаю 31-й годовщины событий.

Белый дом назвал эти события стремлением китайского народа к "участию в управлении страной" и протестом против коррупции, обвинив Компартию Китая в "убийствах безоружного гражданского населения".

Одновременно он потребовал от Китая уважать права человека, соблюдать совместную китайско-британскую декларацию по Гонконгу, прекратить "преследования национальных и религиозных меньшинств".

В канун годовщины событий госсекретарь США Майк Помпео встретился с группой китайских диссидентов-участников выступлений, бежавших в Соединенные Штаты, сообщил Госдеп.

В заявлении Госдепа по случаю годовщины говорится: "Мы скорбим о жертвах 4 июня 1989 года и поддерживаем народ Китая, который продолжает стремиться к созданию правительства, защищающего права человека, основные свободы и основополагающее человеческое достоинство".

События 1989 года связаны с массовыми выступлениями в Пекине с требованием политических свобод на фоне проводимой экономической реформы, предусматривавшей внедрение рыночных механизмов и открытость для внешнего мира. Мирные демонстрации в Пекине переросли в погромы и беспорядки. Власти страны охарактеризовали выступления как попытку контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для его подавления.

Американские и западные СМИ, комментируя позицию США по Тяньаньмэню, проводят аналогию с заявлением президента Дональда Трампа о готовности использовать армию для подавления массовых протестных выступлений в стране в связи с гибелью в результате действий полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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