Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 12:52

Нью-Йорк. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Созданный властями США фонд помощи малому бизнесу в размере $349 млрд использован уже более чем на 90%, сообщило Управление по делам малого бизнеса США (Small Business Administration, SBA), спровоцировав тревоги о том, что он будет исчерпан полностью до того, как республиканцы и демократы согласуют сделку о его пополнении.

В рамках программы Paycheck Protection Program (PPP), покрывающей расходы небольших компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы в течение около десяти недель, чтобы помочь им выжить в период кризиса, финансовую помощь на общую сумму более $324 млрд к вечеру среды получили около 1,5 млн компаний, подрядчиков и индивидуальных предпринимателей, сообщило SBA.

Переговоры по поводу увеличения размера фонда еще на $250 млрд продолжаются, на прошлой неделе Конгресс не сумел договориться о дополнительном финансировании программы PPP.

Американский банк JPMorgan Chase & Co. сообщил на этой неделе, что уже предоставил компаниям, обратившимся за помощью в рамках схемы, $9,3 млрд. Всего в банк обратились 300 тыс. фирм, суммарно запросивших $37 млрд. Bank of America Corp. сообщил в среду, что к 8 апреля получил 279 тыс. заявок на предоставление финансирования общим объемом $43 млрд.

Получение финансовой помощи в рамках программы является для представителей малого бизнеса критически важным, поскольку позволяет им не увольнять сотрудников в период приостановки работы или существенной потери выручки. Помощь предоставляется в виде кредита, однако долги списываются, если компании могут доказать, что использовали деньги на выплату заработной платы или другие допустимые в рамках программы расходы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ск вв*

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