Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 13:18

Рим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США надеются, что им все же удастся начать переговоры с Ираном по атому и другим вызывающим споры вопросам, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.

"Мы по-прежнему надеемся, что будет возможность обсудить с Ираном наши дальнейшие отношения", - сказал он на пресс-конференции в Риме.

"Мы все еще готовы придерживаться такого подхода", - добавил он.

В иранском руководстве неоднократно заявляли, что о переговорах с США не может быть речи, пока Вашингтон не отменит действующие против Тегерана санкции.

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