Рим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - США надеются, что им все же удастся начать переговоры с Ираном по атому и другим вызывающим споры вопросам, заявил во вторник глава госдепа Майк Помпео.
"Мы по-прежнему надеемся, что будет возможность обсудить с Ираном наши дальнейшие отношения", - сказал он на пресс-конференции в Риме.
"Мы все еще готовы придерживаться такого подхода", - добавил он.
В иранском руководстве неоднократно заявляли, что о переговорах с США не может быть речи, пока Вашингтон не отменит действующие против Тегерана санкции.
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