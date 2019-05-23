Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 3:27

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США продолжают настаивать на том, чтобы Турция отказалась от закупок российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщила представитель госдепартамента Морган Ортагус во время брифинга.

"Я думаю, что наша позиция по С-400 довольно последовательна. Госсекретарь говорил об этом, мы говорили, что приобретение систем С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений США и НАТО с Турцией. Мы, безусловно, готовы сотрудничать с ними (Турцией) и продолжаем говорить о нашей обеспокоенности по поводу этого приобретения. Но если это произойдет, то будут очень реальные и очень негативные последствия...Так что ничего нового, кроме того, что секретарь сказал и продолжает говорить", - сказала Ортагус.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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