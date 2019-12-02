Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 15:50

Вашингтон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что Вашингтон все еще рассматривает все варианты урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе - силовые.

"Мы видим, как люди призывают к смене режима посредством силовых методов. И мы говорим, начиная с января, о том, что все варианты (решения кризиса - ИФ) рассматриваются", - сказал Помпео, выступая в Луисвиллском университете.

Однако, по его словам, США в данном случае предпочитают действовать без применения силы. В частности, речь идет об оказании санкционного давления на Каракас.

Вместе с тем, Помпео выразил уверенность, что в конечном счете "режиму Мадуро" придет конец.

"Конец правлению Мадуро придет, мы просто не знаем, когда именно", - отметил госсекретарь США.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным президентом Венесуэлы.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

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