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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 18:40 18.10.2018 - 18:40

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США готовы заплатить $15 млн за информацию, которая позволит обнаружить двух главарей "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ), сообщает в четверг госдеп США.

Вознаграждение в размере до $10 млн можно получить за информацию, которая приведет к идентификации, обнаружению, аресту или привлечению к суду Касима ар-Рими, который, по данным США, летом 2015 года был провозглашен "эмиром" АКАП. Ранее за информацию о нем предлагали $5 млн.

Особо опасным международным террористом К.аль-Рими в США объявили в мае 2010 года. К.аль-Рими был связан с нападением на посольство США в столице Йемена Сане в сентябре 2008 года, в результате которого погибли 10 йеменских охранников и четверо гражданских лиц. Он также контактировал со смертником Умаром Фаруком Абдулмуталлабом, пытавшимся произвести взрыв на борту самолета, направлявшегося из Амстердама в Детройт 25 декабря 2009 года

Также денежное вознаграждение полагается за сведения о Халиде Саиде аль-Батарфи, являющимся влиятельным членом "Аль-Каиды на Аравийском полуострове". Госдепартамент США объявил его особо опасным международным террористом в январе 2018 года, после его угроз в адрес США из-за переноса посольства в Израиле в Иерусалим.

Деньги предлагаются в рамках программы госдепа США "вознаграждение за помощь правосудию".

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