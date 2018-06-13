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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 9:07 13.06.2018 - 09:07

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли разослала обращения странам-участницам Генассамблеи ООН, на которой 13 июня пройдет голосование по резолюции, осуждающей применение Израилем силовых методов при сдерживании палестинцев, протестующих в секторе Газа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В послании представитель США раскритиковала этот проект резолюции, назвав его "в корне несбалансированным", "сильно односторонним" и "игнорирующим ключевую информацию о ситуации в Газе".

Также она предложила внести поправку к резолюции с осуждением действий палестинской группировки ХАМАС, в частности ракетных обстрелов позиций Израиля и провоцирования беспорядков у пограничных заграждений, а также сооружения тоннелей для проникновения палестинцев на израильскую территорию.

Американский дипломат подчеркнула, что данная поправка не противоречит основному проекту резолюции и только "осуждает поведение, которое должно быть признано наносящим вред палестинскому народу".

Голосование по поправке к резолюции пройдет в среду на заседании Генассамблеи ООН, перед голосованием по проекту резолюции о насилии на границе сектора Газа.

Представители арабских и мусульманских стран решили вынести проект резолюции об осуждении действий Израиля в секторе Газа на заседание ГА ООН после того, как США ввели вето на аналогичный проект резолюции в Совете Безопасности ООН.

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