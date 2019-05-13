Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 21:31

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон обратился к Турции с предложением отложить приобретение российских систем ПРО до 2020 года, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Со слов собеседников агентства, администрация США на прошлой неделе призвала Анкару перенести сделку, назначенную на июль 2019 года.

Отсрочка могла бы помочь США и Турции - союзникам по НАТО - прийти к компромиссу относительно закупок систем С-400 у России, что дало бы возможность Анкаре попробовать избежать американских санкций, отмечает агентство.

Между властями США и Турции продолжается спор о поставках Анкаре российским систем ПРО С-400, которые, по мнению Вашингтона, не совместимы с оборонными системами НАТО и американскими истребителями F-35, на поставку которых Турция также рассчитывает.

Вопреки давлению со стороны Вашингтона в Анкаре неоднократно заявляли, что не откажутся от согласованной сделки с Россией.

1бф ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!