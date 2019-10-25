Каракас. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация американского президента Дональда Трампа предоставила венесуэльской нефтеперерабатывающей компании Citgo Petroleum Corp., работающей в США, временную защиту от кредиторов.

Это позволит предотвратить возможные претензии с их стороны на активы компании, если она не сможет выполнить свои обязательства по выплате долга. Citgo 28 октября должна провести амортизационные выплаты на сумму $913 млн по обеспеченным контрольным пакетом акций компании облигациям с погашением в 2020 году.

Министерство финансов США в четверг запретило держателям облигаций требовать перехода к ним активов Citgo до 22 января, сообщает The Wall Street Journal.

Эти меры, хотя они и являются временными, являются ответом на просьбы лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого в Вашингтоне считают законным президентом Венесуэлы.

Когда Гуайдо получил контроль над Citgo, казалось, что это дает ему финансовый рычаг для эффективного противостояния президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, которого Вашингтон называет нелегитимным. Однако сейчас Citgo находится под угрозой потери активов в том случае, если она не проведет очередной платеж по бондам, что создает проблемы Гуайдо и является источником конфликта с администрацией президента США, писала ранее The Financial Times.

После того, как американское правительство в феврале передало контроль над Citgo Гуайдо, получать доходы компании стал он, в связи с чем обслуживание долгов компании также перешло на него. При этом Гуайдо назначил альтернативные советы директоров как в Citgo, так и в государственную нефтекомпанию PdVSA, которой принадлежит Citgo.

Опасаясь потери Citgo, оппозиция аккуратно проводила платежи по бондам, хотя выплаты на десятки миллиардов долларов по другим видам госдолга (включая задолженность PdVSA) находятся в дефолте. Но теперь Гуайдо ищет возможности уклониться от этого и достичь соглашения с держателями облигаций.

Представляющий держателей облигаций адвокат Эндрю Розенберг заявил, что они "намерены использовать следующие три месяца для обсуждения коммерческого решения". "Мы надеемся, что Венесуэла воспримет это просто как временную отсрочку для заключения сделки с держателями облигаций, а не как возможность избежать обсуждения выплаты долга", - сказал он.

Представитель Citgo заявил, что он удовлетворен решением министерства финансов, сообщает WSJ.

Citgo (штаб-квартира в Хьюстоне) имеет мощности по переработке 750 тыс. баррелей нефти в сутки, эксплуатирует 48 терминалов, 3 собственных трубопровода и 6 магистралей в совместном владении. Венесуэла пытается сохранить Citgo, несмотря на тяжелую ситуацию в экономике и трудности с обслуживанием долга, так как ее НПЗ гарантируют переработку венесуэльской нефти на фоне возможных проблем с нуждающимися в ремонте мощностями внутри страны.

Служба финансово-экономической информации

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