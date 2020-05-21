Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 4:13

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент предоставит более $200 млн помощи гражданам Венесуэлы и беженцам.

"Мы предоставляем более $200 млн дополнительной помощи от Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и Межамериканского Фонда (IAF), в том числе более $138 млн гуманитарной помощи для нуждающихся венесуэльцев", - говорится в сообщении Помпео, распространенном Госдепом.

Уточняется, что данная помощь включает гуманитарную поддержку венесуэльцев внутри страны, а также тех, кто бежал из Венесуэлы.

Согласно сообщению, с 2017 финансового года общий объем помощи, оказанной США Венесуэле, составил более $856млн.

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