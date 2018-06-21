США предостерегают Москву и Дамаск от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии
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Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в четверг предостерег Россию, а также власти Дамаска от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии.
"Соединенные Штаты продолжают предупреждать правительство России и режим Башара Асада о серьезных последствиях нарушений и требуют, чтобы Россия не допускала проправительственные силы до дальнейших действий в юго-западной зоне деэскалации", - говорится в заявлении, размещенном на сайте госдепартамента.
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Интерфакс