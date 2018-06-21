США предостерегают Москву и Дамаск от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:58 21.06.2018 - 18:58

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в четверг предостерег Россию, а также власти Дамаска от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии. "Соединенные Штаты продолжают предупреждать правительство России и режим Башара Асада о серьезных последствиях нарушений и требуют, чтобы Россия не допускала проправительственные силы до дальнейших действий в юго-западной зоне деэскалации", - говорится в заявлении, размещенном на сайте госдепартамента. 1бф ар ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс