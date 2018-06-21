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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 19:03 21.06.2018 - 19:03

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Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США в четверг предостерег Россию, а также власти Дамаска от нарушения границ зоны деэскалации в Сирии.

"Соединенные Штаты продолжают предупреждать правительство России и режим Башара Асада о серьезных последствиях нарушений и требуют, чтобы Россия не допускала проправительственные силы до дальнейших действий в юго-западной зоне деэскалации", - говорится в заявлении, размещенном на сайте госдепартамента.

В сообщении отмечается, что, по полученным госдепом сведениям, про-правительственные сирийские подразделения нарушили границы зоны деэскалации на юго-западе страны и нанесли серию ракетных, артиллерийских и авиаударов.

"США рассчитывают, что все стороны будут уважать режим перемирия, защищать мирных жителей и избегать конфликтов", - указывает госдеп.

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