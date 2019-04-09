Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 3:20

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Соединенные Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus.

"Наша конечная цель - достижение соглашения с ЕС о прекращении всех не согласованных с ВТО субсидий на строительство крупных гражданских самолетов. Когда ЕС прекратит эти субсидии, дополнительные пошлины США, вводимые в качестве ответной меры, могут быть отменены", - говорится в распространенном заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В заявлении отмечается, что введение дополнительных пошлин направлено на то, чтобы возместить ежегодный ущерб в $11 млрд, который несут США от субсидирования Евросоюзом компании Airbus. Неблагоприятное воздействие этих субсидий на США подтверждается выводами ВТО (Всемирная торговая организация).

Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них попадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

Окончательный список подлежащих обложению пошлинами товаров будет определен после рассмотрения его в арбитраже ВТО, выводы ожидаются летом текущего года.

1гк тг

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