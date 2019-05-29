Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 17:04

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США могут ограничить доступ к американской финансовой системе тем лицам или организациям, которые связаны с платежной системой INSTEX, передает в среду агентство Bloomberg.

Соответствующее послание направил 7 мая заместитель главы министерства финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер директору Instex Перу Фишеру.

"Я призываю Вас тщательно обдумать потенциальные последствия санкций для Instex", - говорится в письме Манделькера, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.

"Участие в действиях, противоречащих санкциям США (против Ирана - ИФ) может привести к серьезным последствиям, включая потерю доступа к финансовой системе США", - отмечается в документе.

Кроме того, агентство приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника, вовлеченного в дебаты, по результатам которых было составлено письмо для директора Instex. Он подчеркнул, что послание указывает на предупреждение о том, что США могут ввести ограничения в отношении любого, кто связан с Instex, в том числе против бизнесменов, европейских чиновников и рядового персонала.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX (англ. Instrument in Support of Trade Exchanges) или Инструмента для поддержки торговых обменов.

В середине мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что платежная система INSTEX должна заработать в ближайшие недели.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

1тэ ар

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