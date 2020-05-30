Этот контент был опубликован 30 мая 2020 г. 23:43

Вашингтон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - США удалось положить конец эпохе, в течение которой существовала зависимость от других стран в том, что касается отправки американских астронавтов в космос, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.

"Наши бывшие лидеры поставили нас в ситуацию, когда отправка наших астронавтов в космос зависела от других стран. Теперь с этим покончено", - сказал он, выступая перед сотрудниками НАСА во Флориде.

"Десятилетия, в течение которых мы лишь теряли время и почти ничего не предпринимали (в космосе - ИФ), теперь официально остались в прошлом", - добавил он.

Трамп напомнил, что ранее в субботу, США отправили к МКС "американских астронавтов на американской ракете и с американской территории".

Новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами на борту успешно стартовал на орбиту в рамках испытательного полета.

Запуск корабля Crew Dragon был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Crew Dragon, на котором отправились в испытательный полет астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен, стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов многоразовых шаттлов.

1во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции