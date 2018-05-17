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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 22:14 17.05.2018 - 22:14

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт не стала комментировать слова американского лидера Дональда Трампа о "ливийской модели" в КНДР.

"Нашей моделью (в отношении КНДР - ИФ) является денуклеаризация Корейского полуострова, и мы по-прежнему привержены ей", - сказала она журналистам.

Ранее президент США исключил возможность развития событий в Северной Корее по "ливийской модели" в случае подписания соглашения о денуклеаризации.

"Не было соглашения о том, чтобы сохранить Каддафи (во главе государства - ИФ). Ливийская модель, о которой было упомянуто, это совсем другое. То, что будет с Ким Чен Ыном,- это совершенно другое. Он останется там (в КНДР - ИФ), он будет в своей стране, он будет управлять своей страной, его страна будет очень богата", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопрос журналистов по случаю переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Д.Трамп напомнил, что Ливия, несмотря на отказ от ядерной программы, в итоге "была опустошена", а ее лидер Муаммар Каддафи - убит.

Президент США считает, что сценарий развития для КНДР, в случае денуклеаризации Корейского полуострова, может напоминать южнокорейскую модель в том, что касается успеха в развитии промышленности. "Это трудолюбивые потрясающие люди", - сказал Д.Трамп о корейцах.

В то же время, Д.Трамп заявил, что когда его советник по нацбезопасности Джон Болтон "делал это заявление (о ливийском сценарии в КНДР - ИФ), он говорил о том, что будет, если у нас будут проблемы, потому что мы не можем позволить этой стране иметь ядерное оружие, мы не можем этого допустить".

"Эта ("ливийская" - ИФ) модель, очень вероятно, может иметь место, если мы не подпишем соглашение. Но если мы подпишем соглашение, я считаю, что Ким Чен Ын будет очень счастлив", - сказал Д.Трамп.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, позволивший себе высказывания о смене режима в КНДР, допустил реализацию в Северной Корее так называемой "ливийской модели", когда в 2003 году Ливия в обмен на снятие международных санкций отказалась от разработок оружия массового поражения и пустила в страну международных экспертов. В 2011 году лидер Ливии Муаммар Каддафи был убит.

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