Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 3:53

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи приветствовал новое правительство, которое было подтверждено Советом представителей, сообщает госдеп.

"Они обсудили неотложную тяжелую работу, которую предстоит проделать иракскому правительству, осуществление реформ, решение проблемы COVID-19 и борьбу с коррупцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поддержку нового правительства США продлят на 120 дней отказ от санкций, разрешающих Ираку импортировать газ и электроэнергию из Ирана, чтобы обеспечить "правильные условия для успеха".

"Госсекретарь и премьер-министр также обсудили предстоящий стратегический диалог США и Ирака и дальнейшую совместную работу для обеспечения иракскому народу процветания и безопасности, которых он заслуживает", - добавляет госдеп.

Парламент Ирака избрал новым премьер-министром страны Мустафу аль-Каземи.

"Мой кабинет заслужил поддержку парламента, и мы будем работать, чтобы заслужить доверие и поддержку иракского народа", - написал аль-Каземи в среду в твиттере.

"Я благодарен тем, кто вместе с нами работал над формированием правительства. Я настоятельно призываю всех политических деятелей объединиться вокруг национальной программы в интересах Ирака", - добавил он.

На прошлой неделе президент Ирака Бархам Салех выдвинул главу иракской разведки аль-Каземи кандидатом на пост премьер-министра. Это третий кандидат за год.

С тех пор как в декабре прошлого года премьер-министр Адель Абдул Махди подал в отставку после масштабных и длительных антиправительственных демонстраций попытки сформировать новое правительство в Ираке заканчивались крахом.

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