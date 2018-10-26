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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 17:10 26.10.2018 - 17:10

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил в пятницу, что американская сторона передала президенту России Владимиру Путину приглашение посетить Вашингтон в 2019 году, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Мы пригласили президента В.Путина в Вашингтон", - сказал он, подчеркнув, что точная дата возможного визита пока не определена.

Ранее Д.Болтон заявил в интервью "Интерфаксу", что за визитом В.Путина в Вашингтон последует ответный визит Дональда Трампа в Москву.

Ранее В.Путин и президент США Дональд Трамп встречались один раз в Хельсинки в июле 2018 года. Еще одна встреча двух лидеров намечена на 11 ноября в Париже.

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