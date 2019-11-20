Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США признал мирное проведение выборов в Белоруссии, но высказался за реформу избирательной системы страны.
"США признают, что парламентские выборы 17 ноября в Белоруссии прошли мирно, на них присутствовало большое количество аккредитованных местных и международных наблюдателей", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, распространенном в среду.
В то же время госдепартамент увидел на выборах в Белоруссии создание препятствий для партий, отмену регистрации кандидатов, нарушение целостности процесса досрочного голосования, а также непрозрачный подсчет голосов.
"Мы продолжаем призывать власти Белоруссии провести серьезную реформу избирательного законодательства и процесса в соответствии с рекомендациями ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), а также Венецианской комиссии Совета Европы", - заявили в госдепартаменте.
Со ссылкой на наблюдателей госдеп сделал вывод о том, что в ходе выборов игнорировались основные свободы.
Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер ранее заявила, что на прошедших в Белоруссии парламентских выборах в ряде случаев ограничивались основополагающие свободы избирателей. "Мы стали свидетелями ряда серьезных ограничений в отношении основополагающих свобод, которые закреплены в национальном законодательстве. Речь идет о тех, которые гарантируются Конституцией", - сказала глава миссии.
Местные правозащитники заявили, что выборы в Палату представителей Белоруссии не были свободными и демократичными.
В то же время миссия наблюдателей СНГ сочла выборы свободными, демократичными и соответствующими Конституции Белоруссии.
В Белоруссии 17 ноября состоялись парламентские выборы. По данным ЦИК, в голосовании приняло участие 77,22% избирателей. За голосованием наблюдали 1,03 тыс. международных наблюдателей.
1мм во*