Этот контент был опубликован 26 апреля 2020 г. 9:39

Кабул. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты призвали правительство Афганистана и движение "Талибан" (запрещено в России) ускорить процесс обмена пленными на фоне угроз коронавируса.

"Обе стороны должны ускорить освобождение заключенных. Война с COVID-19 делает ее неотложной, а также будет способствовать мирному процессу, включая начало внутриафганских переговоров", - заявил в воскресенье специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

"Точно так же Рамадан предоставляет талибам возможность принять гуманитарное прекращение огня, чтобы уменьшить насилие и приостановить наступательные военные операции до тех пор, пока не закончится кризис в области здравоохранения", - написал Халилзад в твиттере.

Согласно подписанному в Дохе в конце февраля между США и талибами соглашению, Вашингтон в согласованный срок согласился вывести свои войска из Афганистана. В свою очередь талибы обязались не допустить использование территории своей страны для нападений на США и их союзников террористическими организациями. В соглашении также было отмечено, что правительство Афганистана освободит из тюрем до начала межафганских мирных переговоров 5 тыс. сторонников "Талибана". Талибы в ответ обязались передать Кабулу 1 тыс. находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил.

До сих пор афганские власти освободили из тюрем 300 сторонников "Талибана". Талибы в свою очередь передали властям 60 пленных военных.

Халилзад также призвал президента Афганистана Ашрафа Гани и его соперника по президентской гонке Абдуллу скорее разрешить политически кризис, вызванный спорами по итогам президентских выборов. Не согласившись с итогами выборов, назвав их сфальсифицированными, Абдулла провел собственную инаугурацию в качестве президента страны.

"Рамадан предлагает афганским лидерам, президенту Гани и доктору Абдулле, возможность поставить интересы страны выше своих собственных. Благосостояние афганского народа и самой страны зависит от всех сторон, которые прилагают все усилия для борьбы с пандемией COVID-19, общим врагом всех", - написал Хализад.

аг

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