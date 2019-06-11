Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 10:03

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Сербии и Косово следует отказаться от экстремистских заявлений и подтвердить приверженность к миру, говорится в заявлении Белого дома США, распространённом в ночь на вторник.

"Вмешательство НАТО положило конце кампании этнических чисток режима Милошевича, при которых погибли тысячи человек, более чем миллиону пришлось покинуть свои дома. Чтобы почтить память этих жертв, Косово и Сербия должны подтвердить приверженность мирному и благополучному будущему для всех граждан", - говорится в заявлении Белого дома.

"Для этого стороны должны отказаться от экстремистских заявлений и от исторического ревизионизма", - отмечается в нем.

Бомбардировки Союзной республики Югославия авиацией НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года в ответ на действия сербской армии в Косово. Операцию проводили без одобрения СБ ООН.

Точное число жертв бомбардировок не установлено. По разным данным, погибли от 500 до 2,5 тыс. человек.

Косово и Метохия, сербский автономный край, населенный албанским большинством, в 2008 году в одностороннем порядке объявил независимость, которую признали несколько десятков стран Европы, арабского мира, а также США, Австралия и Новая Зеландия.

Тем не менее, Белград и Москва отказываются признать независимость Косово.

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