Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:00

Нью-Йорк. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти США надеются, что Сирия и ее партнеры не будут создавать препятствия работе конституционного комитета, заявила в понедельник американский постпред при ООН Келли Крафт.

"Асад и его союзники не должны использовать комитет для того, чтобы искать способы воспрепятствовать политическому процессу", - сказала она на заседании СБ ООН.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил, что рассчитывает 30 октября в Женеве дать старт работе конституционного комитета. Комитет изучит вопрос об изменении конституции страны. Предполагается, что это поможет найти политическое решение сирийского конфликта.

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