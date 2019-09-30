Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:16

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Нью-Йорк. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти США надеются, что Сирия и ее партнеры не будут создавать препятствия работе конституционного комитета, заявила в понедельник американский постпред при ООН Келли Крафт.

"Асад и его союзники не должны использовать комитет для того, чтобы искать способы воспрепятствовать политическому процессу", - сказала она на заседании СБ ООН.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил, что рассчитывает 30 октября в Женеве дать старт работе конституционного комитета. Комитет изучит вопрос об изменении конституции страны. Предполагается, что это поможет найти политическое решение сирийского конфликта.

Педерсен напомнил, что комитет получил "четкий мандат", ему "поручено подготовить проект конституционной реформы для утверждения всем народом".

По его словам, Конституционный комитет "действительно сможет изменить ситуацию в Сирии", "если его работа будет сопровождаться другими шагами по формированию доверия между Сирией и международным сообществом".

"Мы выражаем особую признательность правительствам России, Турции и Ирана за их поддержку в достижении этого соглашения", - заключил Педерсен.

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