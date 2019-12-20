Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 15:27

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены сохранять давление на Венесуэлу, а также призывают ЕС вводить дополнительные ограничительные меры против официального Каракаса, до проведения в этой стране новых выборов, заявил в пятницу на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Мы будем продолжать наши санкции (против официального Каракаса - ИФ) и усиливать их... и мы надеемся, что ЕС последует за нами и также введет дополнительные санкции против режима", - сказал он.

"Мадуро боится свободных выборов. Поэтому давление нужно для того, чтобы добиться проведения свободных выборов", - считает Абрамс.

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