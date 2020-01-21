Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 13:18

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Посольство США в Ливии во вторник призвало к немедленному возобновлению добычу на месторождениях нефти в стране.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановка операций компанией National Oil Corporation грозит усугублением чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии и дальнейшего бессмысленного страдания народа Ливии. Работа NOC должна быть немедленно возобновлена", - говорится в заявлении диппредставительства, размещенном в Twitter.

Как сообщалось ранее, в последние дни силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара остановили работу нескольких нефтепроводов, в результате чего ливийская National Oil Corporation была вынуждена остановить добычу на ряде месторождений. Хафтар, как отмечают СМИ, недоволен тем, как работает эта компания и поэтому контролируемые им военизированные формирования остановили работу нефтепроводов.

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