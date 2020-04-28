Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 1:03

Вашингтон. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на фоне теракта в сирийском Африне призвал к прекращению огня в Сирии.

"Соединенные Штаты вновь призывают к поддержке и осуществлению общенационального прекращения огня в Сирии после сегодняшнего трусливого террористического акта, совершенного в отношении невинных жертв в Африне. Подобные акты зла неприемлемы с любой стороны в этом конфликте", - написал Помпео в своем твиттере.

Ранее Минобороны Турции сообщило о гибели 40 человек в результате взрыва заминированной автоцистерны с горючим в центре Африна, возложив ответственность за теракт на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).

1вз аг

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