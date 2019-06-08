Этот контент был опубликован 8 июня 2019 г. 17:28

Москва/Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - США призывают власти РФ вернуть свободу журналисту Ивану Голунову и обеспечить прозрачное расследование его дела, заявила в субботу пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан.

"Мы присоединяемся к российской журналистской общественности и призываем освободить Ивана Голунова. Нужно провести тщательное и прозрачное расследование этого дела", - написала она в твиттере.

Калан подчеркнула, что "как и все журналисты, которые лишь делают свою работу, Голунов не должен подвергаться преследованиям в отместку за свою профессиональную деятельность".

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Адвокат "Агоры" Дмитрий Джулай заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает своё задержание провокацией.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков заявил "Интерфаксу", что Голунову, который в издании занимался расследованиями, на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам. Колпаков выразил уверенность, что наркотики были подброшены журналисту, и отметил, что редакция будет проверять возможную связь преследования Голунова с его профессиональной деятельностью.

1во аг

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