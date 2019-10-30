Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 1:46

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - США в связи с отставкой премьер-министра Саада Харири призывают политических лидеров Ливана содействовать формированию нового правительства, говорится в сообщении госсекретаря Майка Помпео.

"В свете отставки премьер-министра Харири США призывают политических лидеров Ливана срочно содействовать формированию нового правительства, которое сможет построить стабильный, процветающий и безопасный Ливан, отвечающий потребностям его граждан", - отмечает Помпео.

По его мнению, "мирные демонстрации и выражения национального единства за последние 13 дней стали четким сигналом - ливанский народ хочет эффективного и действенного правительства, экономических реформ и прекращения повсеместной коррупции".

"Любое насилие или провокационные действия должны быть прекращены, и мы призываем ливанскую армию и службы безопасности продолжать обеспечивать права и безопасность протестующих", - добавил он.

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