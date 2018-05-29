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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 22:58 29.05.2018 - 22:58

Нью-Йорк (ООН). 29 мая. ИНТЕРФАКС - США вслед за Австралией и Нидерландами призывают Россию признать свою роль в крушении пассажирского самолета рейса MH17 на востоке Украины.

"Мы приветствуем информацию, представленную Совместной следственной группой на прошлой неделе (...). Мы поддерживаем призыв Австралии и Нидерландов к России признать свою роль в этой трагедии и сотрудничать для того, чтобы наказать виновных в том, что был сбит рейс MH17", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли на заседании СБ ООН по ситуации на востоке Украины.

В прошлый четверг в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Со своей стороны МИД РФ в четверг назвал голословной версию о том, что малазийский "Боинг" был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 г. в результате попадания в него ракеты зенитного ракетного комплекса "Бук", доставленного с территории России. "Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества", - говорится в заявлении МИД РФ.

В Минобороны РФ, в свою очередь, подчеркнули, что российские военные не причастны к крушению "Боинга".

Йф тг

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