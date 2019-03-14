Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 23:55

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - США обеспокоены ситуацией в сирийском Идлибе, сложившейся в результате авиа и артиллерийских ударов со стороны России и режима президента Сирии Башара Асада, следует из заявления заместителя официального представителя госдепа Роберта Палладино.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и соседних районах в последние дни, которая была вызвана авиаударами и артиллерийскими обстрелами со стороны России и режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ). Несмотря на утверждения России о том, что целью являются террористы, в результате этих операций пострадали десятки гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация угрожает дестабилизировать регион и усугубить гуманитарную катастрофу Сирии.

Согласно сообщению, Россия как сторона соглашения с Турцией о прекращении огня в Идлибе от сентября 2018 года, "несет полную ответственность" за проведение наступательных операций на севере провинции Хама и южного Идлиба.

"Мы призываем все стороны, в том числе Россию и сирийский режим, выполнять свои обязательства и способствовать деэскалации насилия в этом районе, защитить всех гражданских лиц, в том числе гуманитарных работников, и предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ, чтобы противостоять гуманитарной катастрофе, созданной силами режима Асада", - следует из заявления госдепа.

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