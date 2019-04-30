Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 20:00

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - США призывают РФ и Сирию не допускать эскалации напряженности в районе сирийских провинций Идлиб и Хама и избегать масштабных военных операций в этих районах страны, говорится в заявлении госдепа.

"Нынешние авиаудары России и режима вместе с атаками "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в России - ИФ) и других групп, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в России - ИФ), продолжают дестабилизировать регион, ухудшают плачевную ситуацию и вызывают гибель и ранения десятков гражданских лиц, многие из которых дети", - отмечается в документе.

"Мы призываем все стороны, включая Россию и сирийский режим, следовать своим обязательствам - избегать крупномасштабных военных наступлений, вернуться к деэскалации насилия в регионе и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных (сотрудников и грузов - ИФ) в связи с гуманитарной катастрофой, вызванной нынешним насилием", - также говорится в заявлении.

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