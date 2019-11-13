***Госдеп рекомендовал гражданам США не посещать страну
Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Граждане США, работающие в Боливии, покидают страну, сообщает Госдепартамент.
"12 ноября 2019 года Госдепартамент санкционировал отъезд государственных служащих США, чьи функции не являются чрезвычайными, и членов их семей из-за продолжающейся политической нестабильности в Боливии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Госдепартамент присвоил Боливии 4 уровень опасности. Это значит, что власти США не рекомендуют посещать страну из-за массовых протестов.
Президент Боливии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.
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