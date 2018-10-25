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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 17:10 25.10.2018 - 17:10

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов США применило ограничительные меры в рамках санкционного режима в отношении Северной Кореи против двух сингапурских юридических лиц и одного физического лица, говорится в документе, распространенном в четверг на сайте министерства.

В документе отмечается, что речь идет о сингапурской компании Wee Tiong (S) Pte Ltd и ее директоре Тань Ви Бэне, а также о компании WT Marine Pte Ltd.

Санкции введены против лиц в связи с тем, что они совершали действия в обход санкционного режима против КНДР. При этом в отношении Тань Ви Бэна минюст США открыл уголовное дело.

"Тань Ви Бэн и его соучастники намеренно совершали действия, направленные на отмывание денежных средств через финансовую систему США", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Правительства, финансовые институты и другие компании по всему миру должны всегда помнить о подобных мошеннических схемах", - подчеркнул он.

При этом в министерстве напомнили, что привержены полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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