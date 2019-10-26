Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 8:41

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США распорядились приостановить перелеты американских авиакомпаний в аэропорты Кубы, оставив рейсы только в Гавану, сообщает государственный департамент США.

"По запросу госсекретаря министерство транспорта приостановило до дальнейших распоряжений запланированные перелеты между аэропортами США и международными аэропортами Кубы, за исключением Международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти",- говорится в сообщении госдепа США.

Такие меры США предпринимают, чтобы "не позволить кубинскому режиму зарабатывать на американских авиаперевозках" средства, которые власти Кубы используют "в репрессиях против граждан Кубы и в поддержке Николаса Мадуро в Венесуэле", заявляет Госдеп.

"Приостанавливая перелеты, (...) США препятствуют тому, чтобы кубинский режим получил доступ к твердой валюте от американских путешественников, которые останавливаются в подконтрольных властям гостиницах, посещают принадлежащие государству достопримечательности и другими способами пополняют казну кубинского режима", - говорится в сообщении государственного департамента.

Приостанавливаются перелеты американских авиакомпаний в девять аэропортов Кубы. Американским авиакомпаниям дается 45 дней на выполнение предписания.

Власти Кубы решение США раскритиковали.

"В попытке наказать Кубу за непреклонное неподчинение, империалисты взялись за регулярные перелеты в различные города Кубы. Им не важно, создадут ли они помехи для семей, скажется ли это на скромных сбережениях кубинцев в обеих странах, создаст ли незаслуженные неудобства", - написал в Twitter руководитель департамента по вопросам США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

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