Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 4:28

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Анкара не отказывается от покупки российских ЗРК С-400, поэтому США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по самолетам-невидимкам F-35, сообщил Пентагон.

"Мы очень сожалеем в связи со сложившейся ситуацией в области нашего партнерства с Турцией по F-35. Министерство обороны предпринимает разумные шаги для защиты общих инвестиций в нашу технологию", - заявил представитель Пентагона Чарльз Саммерс.

Он отметил, что "важный диалог по этому вопросу будет продолжаться", однако предупредил, что "если Турция закупит С-400, их дальнейшее участие в программе F-35 находится под угрозой".

Турция является партнером Lockheed Martin по развитию программы создания F-35. Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В заявлении Пентагона в понедельник говорится, что в настоящее время ведется поиск альтернативных источников комплектующих турецкого производства.

Как считают наблюдатели, в США вызывает серьезное беспокойство тот факт, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Аналитики и военные чиновники считают, что самолеты-невидимки, F-35, являются единственным самолетом, эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

США пытаются отговорить Анкару от покупки С-400, предлагая взамен систему ПРО Patriot.

Однако Анкара неоднократно заявляла, что не откажется от закупки российских ЗРК. В связи с этим на прошлой неделе в американский сенат был внесен законопроект, который запретит продавать Турции F-35, если она получит С-400.

1гк гс

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