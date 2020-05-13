Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 2:55

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.

Согласно ее заявлению, ИВЛ, отправленные Россией в США, той же модели, которая, как предполагается, спровоцировала пожар. Монтези отметила, что такие аппараты никогда не использовались в США.

По данным пресс-секретаря FEMA, данные аппараты "не были развернуты в больницах" США, а были сохранены в резерве на случай ухудшения ситуации в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

"Из-за чрезмерной осторожности Штаты возвращают аппараты в FEMA", - отметила Монтези.

"Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в Санкт-Петербурге, помогут нам принять решение относительно любого будущего использования аппаратов ИВЛ", - добавила она.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, в результате возгорания аппарата ИВЛ произошел пожар, в котором погибли пять человек. Вместе с тем прокуратура региона считает, что при пожаре погибли четыре человека, причина смерти еще одного устанавливается.

Телеканал CNN ранее сообщал со ссылкой на представителя Госдепартамента, что прибывший 1 апреля в Нью-Йорк российский самолет доставил груз, который "включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".

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