Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 18:47

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - США еще долгое время будут поддерживать Украину, которая восстановит свою территориальную целостность, заявил в пятницу спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"В преддверии воскресных выборов (на Украине - ИФ) я хотел повторить, что США здесь надолго. И мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину. Она (Украина - ИФ) увидит, как ее границы и территории, включая Крым, будут полностью восстановлены", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

В запланированном на 21 апреля втором туре президентских выборов на Украине принимают участие лидер предвыборной кампании Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

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