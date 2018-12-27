США при продолжении войны в Афганистане ожидает такое же поражение, как СССР, заявляют талибы

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 12:19

Брюссель. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) к 39-й годовщине ввода советских войск в Афганистан обнародовало заявление, в котором говорится, что если армия США не покинет эту страну, то ее ждет такое же поражение, как СССР.

"Подумайте о советском поражении в Афганистане и откажитесь от мысли испытать мужество афганцев, которые уже доказали его", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя талибов Забиуллы Муджахида.

При этом он отметил, что будущие отношения Афганистана и США должны строиться на дипломатических и экономических принципах, а не на конфликте.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных. Источники газеты отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.

В то же время, отмечают СМИ, Белый дом пока не подтверждал эту информацию.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

Ранее талибы заявляли, что предварительным условием для начала мирных переговоров должен стать вывод из Афганистана иностранных войск.

Однако, напоминают СМИ, с лета 2018 года представители США и талибов провели ряд встреч.

1аю ав

Neuer Inhalt Horizontal Line